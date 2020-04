Siracusa, Confcommercio attrezza il laboratorio analisi dell'Ospedale Umberto I

E' stato possibile attrezzare, all'interno dell'ospedale Umberto I di Siracusa, un laboratorio analisi per i tamponi relativi al covid-19, grazie alla raccolta fondi di Confcommercio.

L’iniziativa organizzata dalla Confcommercio e proposta da Federpreziosi, ha trovato il consenso della federazione dei pubblici esercizi (Fipe), il consorzio fidi di Confcommercio, Sicilia Turismo per tutti e l’associazione Amici dell’Inda, ed è stata messa in piedi nel rispetto della trasparenza dei donatori, infatti, sul sito dell'associazione (confcommercio.sr.it), sono stati pubblicati gli estratti conto periodici, insieme ad un regolamento che chiarisce la gestione.

La Confcommercio ha comprato dei banchi di laboratorio e altri piani di lavoro per consentire un supporto specifico alla strumentazione utilizzata dai biologi.

Dopo questo primo step, la raccolta continua per garantire altri presidi agli operatori sanitari del nostro ospedale. Chiunque, può aderire alla campagna #essereuniti, lanciata attraverso la pagina Facebook di Confcommercio Siracusa, con un piccolo gesto d’amore, donando ciò che si può, con un bonifico all’Iban: IT64C 01030 17103 00000 2304 189 Intestato a Confcommercio Siracusa. Causale: Donazione Covid-19 (specificando nome e cognome, causale e codice fiscale).