Siracusa, i Carabinieri consegnano la pensione a domicilio: il buon operato anche su Canale 5

E' partita anche a Siracusa e provincia la convenzione fra l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane, la quale permette ai cittadini, di età superiore ai 75 anni, che non abbiano familiari in grado assisterli, di ricevere a domicilio, tramite i Carabinieri, la pensione in contanti.

Il primo servizio è stato svolto ieri a Noto, dove i Carabinieri si sono recati presso l’ufficio postale di via Zanardelli e, con delega del richiedente, hanno riscosso l’indennità pensionistica.

La procedura, per la sua importanza, è stata seguita dalle telecamere della trasmissione Mattino 5, che hanno documentato l’efficacia del servizio e la soddisfazione del signor Salvatore, l’anziano pensionato che ne ha potuto fruire.