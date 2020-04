Siracusa e provincia, in giro anche per acquistare droga: sanzioni

Numerosi i casi di gente, segnalati dai Carabinieri, che non rispettano il contenimento sanitario, necessario per far fronte all'emergenza Coronavirus, a Siracusa, Augusta, Noto, Lentini, Rosolini, Pachino, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Sortino, Villasmundo, Francofonte, Carlentini, Ferla e Testa dell’Acqua.

In particolare, a Floridia trovato in due a fare attività fisica e una donna seduta su una panchina, intenta a parlare al cellulare ed infine altre due sue connazionali hanno dichiarato che si stavano recando da incontrare degli amici per passare insieme la giornata;

Nella vicina Solarino tre floridiani sono stati sanzionati perché si trovavano fuori dal comune di residenza.

Poi c'è il caso più curioso, nel capoluogo, dove è stato sanzionato un 40enne che ha candidamente ammesso di essere uscito di casa spinto dalla necessità di procacciarsi dello stupefacente.

Infine, a Melilli e Siracusa, sono stati sanzionati un uomo ed una donna che, in circostanze diverse, circolavano senza motivo valido e che sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente, motivo per cui sono stati anche segnalati alla Prefettura.

Si ricorda che le sanzioni vanno da 400 e 3mila euro. Si può uscire solo per “comprovate esigenze lavorative”, “assoluta urgenza” o “motivi di salute”