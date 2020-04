Siracusa, pazienti con infarto tardano ad andare al Pronto soccorso per paura del Covid 19: il primario "Aiutateci ad aiutarvi". VIDEO

Tantissimi i casi di infarto che arrivano all'Ospedale Umberto I di Siracusa in ritardo. Un appello accorato è quello lanciato dal direttore dell'Uoc di cardiologia ed emodinamica dell'ospedale Umberto I, Marco Contarini, con un video sui social. Arrivare in tempo in Ospedale, in caso di infarto ma non solo, è un fattore salvavita.

Contarini, però, annuncia ritardi eccessivi nel ricorrere al nosocomio a causa di una paura da contagio da Coronavirus. Contarini ricorda che al Pronto soccorso sono stati creati due percorsi distinti e separati al fine proprio di evitare qualsiasi tipo di contatti con pazienti che presentano sintomi da Covid 19

"Aiutateci ad aiutarvi" - conclude Contarini.

