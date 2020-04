Noto, cantiere edile operativo nonostante le disposizioni anti Covid: sequestrato immobile

Sono stati trovati al lavoro, in un cantiere edile a Noto, due operai di origini catanese, in violazione alle misure anti Covid che prevedono lo stop a qualsiasi tipo di cantiere, se non quelli finalizzati alle opere pubbliche.

Secondo quanto dichiarato dagli operai, i due sarebbero dipendenti di un'impresa catanese.

Ai due sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie sancite per i movimenti intercomunali non consentiti. Stessa violazione è stata inoltre contestata, in qualità di obbligato in solido, al titolare dell’impresa edile. L’attività del cantiere è stata sospesa precauzionalmente in attesa del provvedimento definitivo da parte del Prefetto di Siracusa.

Per di più, durante i successivi approfondimenti, eseguiti con l’ausilio di personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Noto, è stata rilevata anche la difformità tra i lavori autorizzati e quelli in esecuzione sul medesimo stabile.

L'immobile è stato sequestrato