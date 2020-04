Priolo Gargallo, nessuna turnazione in ordine alfabetico per supermercato ma più controlli

Cestinata l'idea di regolare le uscite per andare al supermercato in ordine alfabetico, ma più controlli. Questa la decisione presa durante una riunione del COC, il Centro Operativo Comunale, convocato presso il Palazzo Municipale. Presenti il Sindaco, Pippo Gianni, il Dirigente di Protezione Civile, Gianni Attard, il Comandante della Polizia Municipale, Pippo Carpinteri.

La turnazione basata sull’ordine alfabetico avrebbe potuto creare difficoltà ad alcune fasce della popolazione, per cui è stato deciso di procedere in maniera diversa, sempre con l’obiettivo di snellire le code all’esterno dei punti vendita di generi alimentari e diminuire l’esposizione al contagio da Coronavirus per i cittadini e i dipendenti dei supermercati.