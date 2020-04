Rosolini, covid-19: due nuovi positivi e 2 guariti: In totale sono 7 i contagiati

Due nuovi casi di positivi al coronavirus a Rosolini.

A darne notizia è il sindaco Giuseppe Incatasciato nel consueto report quotidiano.

"Oggi registriamo due guarigioni, ma anche due nuovi casi positivi. In totale abbiamo 7 persone positive al covid-19. Di queste due sono in ospedale e 5 a casa in quarantena visto che sono in buono stato di salute e sottoposti al monitoraggio dell'Asp. Altre 38 persone sono ancora in quarantena fiduciaria e dovranno restarci fino a quando scadranno i canonici 15 giorni e dopo che effettueranno il tampone previsto a fine quarantena".

Per altri 5 il periodo di quarantena è scaduto proprio oggi.