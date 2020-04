Siracusa, le prime 100 mascherine in dono al Siulp per i poliziotti in servizio

Cento mascherine per i poliziotti in servizio sono arrivate al Siulp di Siracusa, questa mattina, donate dal Presidente della Consulta Civica di Siracusa, Damiano De Simone.

Sono le prime, riutilizzabili e lavabili, con una tasca per introdurre un filtro di carta forno. Alla consegna ha partecipato anche la coordinatrice delle sarte, Santina Fisicaro che, insieme alle sue colleghe, volontariamente e gratuitamente sta lavorando al confezionamento dei dispositivi di sicurezza.

“Si sta creando una rete virtuosa e per certi versi commovente tra varie componenti della società civile e tra i cittadini e le donne e gli uomini delle Istituzioni.impegnati in prima fila nell’emergenza sanitaria. Dopo la gratuita sanificazione di tutti i mezzi della Polizia di Stato, la Consulta sta continuando a fornire esempi di vicinanza al Siulp, maggior Sindacato del Comparto Sicurezza difesa, non dimenticheremo mai coloro che si stanno prodigando per aiutare i servitori dello Stato in un momento così difficile”. Questo il messaggio di ringraziamento pubblico del Segretario del Siulp Siracusano, Tommaso Bellavia, continuando lo stesso aggiunge: “Il pensiero in questa giornata non può non andare ancora una volta ai colleghi operativi impegnati sul campo e, in particolar modo, a quanti stanno affrontando da ieri l’emergenza legata alla nuova ondata di sbarchi di migranti”.