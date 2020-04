Siracusa e provincia, controlli serrati a Pasqua e Pasquetta: numerose sanzioni

Diverse le violazioni riscontrate dai Carabinieri in tutta la provincia.

A Siracusa sono state sanzionate diverse persone che passeggiavano lungo le vie cittadine senza alcuna giustificata motivazione. Fra queste alcune intendevano godersi le festività in un luogo aperto, approfittando della bella giornata; in particolare, due soggetti sono stati trovati fuori dall’abitazione poiché, stanchi di rimanere a casa, si stavano recando a pescare; stessa situazione a Priolo Gargallo, Solarino, Floridia, Villasmundo, Carlentini, Francofonte, Buccheri, Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide e Pachino; alcuni di essi persino fuori dal proprio comune di residenza, senza alcuna giustificata motivazione; a Sortino alcune persone sono state sanzionate perché si stavano recando presso le seconde case; ad Augusta sono stati sanzionati numerosi soggetti, fra questi, uno che effettuava consegne di torte e dolci a domicilio; a Lentini sono stati sanzionati alcuni soggetti originari dell’Europa dell’Est perché sorpresi sulla pubblica via ad effettuare una grigliata; ad Avola sanzionati numerosi soggetti perché sorpresi a circolare lungo le vie cittadine asserendo di essere fuori dell’abitazione per sbrigare delle commissioni per sé o per amici; altri invece sono stati sanzionati perché sorpresi a circolare in bicicletta, al solo scopo di svagarsi; a Rosolini sono stati sanzionati alcuni extracomunitari sorpresi a girovagare lungo le vie cittadine, asserendo di essere in giro per lavare la loro autovettura.