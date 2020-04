Augusta, tentano furto in cantiere navale: arrestati in due

Avrebbero tentato di asportare numerosi barattoli di vernice con utensileria industriale specifica per barche da un cantiere navale in Contrada San Lorenzo ad Augusta.

I due presunti autori, Salvatore Stelo, 41 anni, e Daniele Fiume, 25 anni, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri per furto in flagranza di reato.

La refurtiva, completamente recuperata e del valore di circa 8.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. I due sono stati anche sanzionati per non aver rispettato il contenimento sanitario a fronte dell'emergenza coronavirus.