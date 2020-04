Siracusa, covid-19: controlli della Polizia anche in mare: spiagge deserte

In occasione delle festività pasquali, sono stati rafforzati i controlli del territorio al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti per il contenimento sanitario. La Polizia di Stato ha controllato anche le coste, utilizzando gli acquascooter, rilevando che le spiagge erano deserte.

A Siracusa un 47enne è stato denunciato per inosservanza ai provvedimenti; sempre a Siracusa un 24enne è stato sanzionato e a Priolo una donna di 25 anni è stata denunciata per aver fornito false dichiarazioni non avendo rispettato le norme per il contenimento sanitario.

La Polizia di Stato ha controllato anche le coste, utilizzando gli acquascooter, rilevando che le spiagge erano deserte. I cittadini siracusani hanno rispettato le norme vigenti rimanendo nelle proprie abitazioni.