Siracusa, famiglia in difficoltà: i poliziotti la riforniscono di alimenti

Rimasta in casa senza cibo in una giornata in cui i negozi di alimentari erano chiusi per le disposizioni anti coronavirus, una famiglia siracusana è stata soccorsa ieri da agenti delle Volanti della Questura di Siracusa.

I poliziotti hanno consegnato alla famiglia con tre figli uno dei quali disabili, generi di prima necessità.

Questo è uno dei tanti episodi che vedono protagonisti gli agenti di polizia in aiuto dei più fragili.