Caritas Catania, riapre da domani tutti i giorni l'Help Center

La Caritas Diocesana di Catania, a partire da domani, mercoledì 15 aprile, riapre quotidianamente l’Help Center, con gli opportuni accorgimenti e la necessaria rimodulazione dell’attività assistenziale. La decisione è maturata, in accordo con la Curia di Catania, in accoglimento delle sollecitazioni da parte delle associazioni caritative, sempre più oberate dalle richieste di soccorso di molti concittadini che affrontano e affronteranno a lungo le gravi conseguenze economiche della diffusione di un'epidemia che in Sicilia, sebbene ancora in atto, risulta comunque più contenuta e sotto controllo.

La struttura dell'organismo diocesano, pertanto, sarà aperta esclusivamente per la distribuzione dei pasti, che verrà effettuata all’aperto, nel piazzale antistante l’Help Center, tutti i giorni dalle 12:30 alle 14:00, nell’osservanza di tutte le misure anti-contagio previste dall'autorità pubblica, sia nella preparazione che nella distribuzione dei pasti agli assistiti.