Via libera dall'Ue al Dl Imprese con misure a sostegno di aziende e pmi

Via libera dalla Commissione Europea al decreto legge imprese che permetterà di attivare interventi a favore del settore produttivo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L'ok ha riguardato le misure a sostegno dell'economia per un valore di circa 200 mld e lo schema di garanzie destinato ai lavoratori autonomi e alle piccole e medie imprese.