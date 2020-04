Anche in Sicilia proroga delle misure restrittive fino al 3 maggio

Una nuova ordinanza emanata dal presidente della Regione che proroga fino al 3 maggio in Sicilia le misure più restrittive recependo alcune disposizioni previste dall’ultimo Dpcm sull'emergenza coronavirus. Tra queste la riapertura di cartolibrerie e negozi per bimbi.

Confermata la chiusura dei negozi di generi alimentari la domenica e nei giorni festivi, il divieto di attività motoria e di passeggiate con bambini anche nei pressi della propria abitazione. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.

"Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto - recita nell’ordinanza -, gli operatori sono tenuti all’uso di mascherina, all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante".

Nei luoghi in cui "non è possibile mantenere la distanza di 1 metro tra persone, è fatto obbligo a ciascuno di coprire naso e bocca con una mascherina o con altro adeguato accessorio".