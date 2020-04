Portopalo, sbarco di migranti: il sindaco Montoneri "Stiamo attrezzando un barcone per sorvegliare le nostre coste"

Scoppia la polemica dopo lo sbarco di 77 migranti ieri mattina a Portopalo.

Ieri sera il sindaco, Gaetano Montoneri, nel corso di una diretta su facebook ha raccontato il grande sforzo messo in atto per gestire la situazione: "Abbiamo fatto qualsiasi cosa per tutelare i nostri cittadini. Questi migranti erano già sulla terraferma quando sono stati avvistati. L'autorità sanitaria ha provveduto a verificare le loro condizioni,effettuando anche i tamponi. Sono stati sanificati uno per uno, rifocillati e poi trasferiti a Siracusa visto che noi non abbiamo una struttura per poter assistere 77 persone. Alla fine abbiamo sanificato tutta l'area".

Dopo arriva il richiamo alle autorità competenti: "Il governo nazionale si deve assumere le sue responsabilità, noi non abbiamo competenze in mare, ma a questo punto ci adopereremo anche per questo. Stiamo attrezzando un barcone che abbiamo avuto in affidamento - spiega - con il quale perlustreremo e sorveglieremo le coste. Noi non abbiamo paura di nulla, ci spaventa solo il coronavirus contro il quale ce la stiamo mettendo tutta".