Bonus di 600 euro, già sul conto di un milione di autonomi

Buone notizie per i lavoratori autonomi: l'indennità di 600 euro relativa al mese di marzo è stata accreditata dall'Inps sul conto corrente di un milione di loro.

Entro questa settimana, tra il 15 e il 17 aprile anche gli altri 3 milioni di autonomi che ne hanno fatto richiesta - tra partite Iva, commercianti, artigiani, stagionali, agricoli, cococo, lavoratori dello spettacolo - avranno il sussidio previsto dal decreto Cura Italia.

Chi non ha ancora richiesto i 600 euro può ancora farlo dal sito dell'Inps. La platea totale stimata è pari a 5 milioni di autonomi per uno stanziamento di 3 miliardi.

Il governo pensa di ampliare il sussidio da 600 a 800 euro con il decreto di aprile di modo da coprire anche aprile e maggio.