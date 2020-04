Siracusa, Ortigia e spiagge deserte: tutti a casa per Pasquetta

Siracusa deserta anche per Pasquetta, e non solo i quartieri periferici, ma anche il centro storico di Ortigia e le località balneari a ridosso del capoluogo. I siracusani per la maggior parte, hanno seguito le indicazioni delle autorità, dettate dall'emergenza coronavirus in atto.

A proporre su facebook le foto di una città inedita è il sindaco, Francesco Italia, soddisfatto che i siracusani abbiano accolto l'invito a trascorrere anche questa festività in casa.

"La città ha detto 'no' al contagio" ha dichiarato con orgoglio il primo cittadino.