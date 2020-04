Priolo, uscite per la spesa solo in ordine alfabetico

Uscite per fare la spesa nei supermercati a Priolo in ordine alfabetico.

Domani, a questo scopo sarà messo a punto un apposito calendario.

“L’intenzione - ha sottolineato il sindaco, Pippo Gianni - è quella di imprimere una ulteriore stretta alle abitudini della popolazione, per diminuire l’esposizione al contagio da coronavirus per i cittadini e per i dipendenti degli esercizi commerciali”.

“Troppa gente - ha osservato il primo cittadino - continua a non rispettare le restrizioni, a partire da chi ogni giorno si reca al supermercato anche per comprare un solo alimento. Allo stesso tempo, il sistema di turnazione basato sull’ordine alfabetico snellirà le code all’esterno dei punti vendita, che creano parecchi disagi soprattutto agli anziani”.

Sul rispetto dell'ordinanza saranno previsti rigidi controlli.