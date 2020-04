Augusta, aria irrespirabile: si moltiplicano le segnalazioni all'app Nose

Si moltiplicano le segnalazioni sull'app Nose di aria irrespirabile, in particolare nel territorio di Augusta.

"Dobbiamo segnalare in massa quello che sta accadendo ad Augusta - scrive sui social Manuel Mangano, presidente associazione Bella storia - Sto provando a contattare le autorità competenti per capire quali misure siano state attivate per la tutela del cittadino".

La segnalazione di miasmi arriva già da qualche giorno anche dal capoluogo aretuseo