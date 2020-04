Siracusa, si reca a casa della moglie per minacciarla: arrestato 60enne

Si sarebbe recato, più volte, a casa della moglie per minacciarla verbalmente. Il fatto è accaduto a Siracusa, nei pressi di Ortigia, nella notte. La donna ha allertato i Carabinieri i quali, sul posto, hanno arrestato per maltrattamenti contro i familiari un 60enne, disoccupato e con precedenti di polizia.

Lo stesso, già conosciuto dai militari e stato in passato denunciato più volte per le condotte di maltrattamento nei confronti della moglie, è stato individuato sotto casa della consorte ed arrestato.

Numerosi sarebbero gli episodi di violenza consumati negli anni a discapito della moglie, consistenti in aggressioni fisiche, ingiurie e minacce. Il 60enne è stato tradotto ai domiciliari