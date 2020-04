Primi due casi di Coronavirus a Palazzolo Acreide, il sindaco: "Niente panico"

Il Covid 19 è arrivato anche a Palazzolo Acreide, cittadina montana che fino a due giorni fa registrava zero casi. A darne notizia è il sindaco Salvo Gallo sui social.

Il primo cittadino annuncia che l'ufficialità di questi due casi è arrivata nella tarda serata di ieri sera, ma aggiunge anche che questi due potrebbero non essere gli unici casi, in quanto si attende il risultato di altri tamponi effettuati.

Per i due casi e per i rispettivi parenti sono scattati i protocolli di sicurezza.

"Niente panico - dice Gallo - Siamo vicini alle famiglie. Dobbiamo continuare a rispettare le regole".