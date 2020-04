Il Papa nel messaggio "urbi et Orbi: "L'Europa dia prova di solidarietà"

In una Piazza San Pietro vuota per l' emergenza coronavirus, la celebrazione della Messa di Pasqua da parte del Papa.

Il pontefice presiede la liturgia, dall'Altare della Cattedra. Nel corso della celebrazione per l'emergenza sanitaria è omesso il rito del Resurrexit. Dai cancelli della confessione della Basilica vaticana il messaggio pasquale ai fedeli e la benedizione Urbi et Orbi attraverso la radio e la televisione.

"Oggi l'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative". Così il Papa nel Messaggio 'Urbi et Orbi'. "L'alternativa - ha detto - è solo l'egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni".

"Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ad adoperarsi attivamente in favore del bene comune dei cittadini, fornendo i mezzi e gli strumenti necessari per consentire a tutti di condurre una vita dignitosa e favorire, quando le circostanze lo permetteranno, la ripresa delle consuete attività quotidiane", ha detto il Papa nel Messaggio 'Urbi et Orbi'.

"Per molti è una Pasqua di solitudine, vissuta tra i lutti e i tanti disagi che la pandemia sta provocando, dalle sofferenze fisiche ai problemi economici", ha riconosciuto papa Francesco. "Il mio pensiero quest'oggi - ha detto - va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus: ai malati, a coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono riusciti a dare neanche l'estremo saluto".

"Gesù, nostra Pasqua, dia forza e speranza ai medici e agli infermieri, che ovunque offrono una testimonianza di cura e amore al prossimo fino allo stremo delle forze e non di rado al sacrificio della propria salute", ha affermato papa Francesco nel Messaggio pasquale 'Urbi et Orbi'. "A loro, come pure a chi lavora assiduamente per garantire i servizi essenziali necessari alla convivenza civile - ha proseguito -, alle forze dell'ordine e ai militari che in molti Paesi hanno contribuito ad alleviare le difficoltà e le sofferenze della popolazione, va il nostro pensiero affettuoso con la nostra gratitudine".