Siracusa, ortaggi in dono alla Caritas da distribuire alle famiglie in difficoltà

Verdure e ortaggi in dono alla caritas di Siracusa da parte di due venditori ambulanti del capoluogo.

Sono Carmelo Caruso e Andrea Sapienza, che ieri ne avevano acquistato in più ai mercati generali proprio per poterli poi portare alla Caritas e contribuire, in qualche modo ad alleviare i disagi delle famiglie in crisi a causa dell'emergenza coronavirus.