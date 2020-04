Ferla, il rito della "Sciaccariata" e il flash mob con le lanterne

Non si è interrotto il rito della "Sciaccariata" del Sabato Santo a Ferla.

Nel pieno rispetto delle restrizioni imposte dal coronavirus, il sindaco Michelangelo Giansiracusa ha deciso di non far mancare ai suoi concittadini il rito pasquale a cui sono molto legati, ma con modalità nuove.

E' stato lo stesso primo cittadino a portare per le vie del paese una fiaccola, accompagnato dalla musica e dal suono delle campane in festa per la resurrezione di Cristo.

Per consentire la partecipazione dei cittadini in tutta sicurezza è stato organizzato un flash mob di comunità con il lancio di lanterne in cielo.