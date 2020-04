Lentini, una tavolata al centro della strada con grigliata di vicinato: irrompe la Polizia e sanziona 8 persone

Avevano organizzato una sorta di grigliata di vicinato con tanto di tavolata di circa 10 metri in mezzo alla strada. L'arrivo della Polizia, impegnata nei controlli per verificare il rispetto delle norme previste dal contenimento sanitario, ha messo fine alla "festa".

E' accaduto intorno alle 22 di ieri sera in gia Giusti, a Lentini.

Quando i poliziotti sono arrivati hanno trovato la tavola imbandita con sopra bottiglie di vino e di birra e due barbecue accesi dove stavano già cuocendo alcune fettine di carne. Otto persone sono state sanzionate.

La Questura di Siracusa, come già fatto nei giorni scorsi, ricorda a tutti che è vietato uscire dalle proprie abitazioni, tranne che per i comprovati motivi previsti dalle norme a tutela del contenimento sanitario, e che nella giornata di oggi e di domani sono stati predisposti attenti controlli su tutto il territorio della provincia.