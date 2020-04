Siracusa. Pasqua 2020: l'arcivescovo Pappalardo "Questa emergenza sanitaria sia per tutti l'inizio di una nuova vita"

"Facciamo tesoro di queste esperienze dolorose per riscoprire la gioia di relazioni ricche di umanità con i nostri familiari e con il nostro prossimo. Questa emergenza sanitaria, che abbiamo vissuto e sofferto insieme, deve diventare per tutti occasione propizia di una vita migliore."

Questo il senso del messaggio augurale per la Pasqua dell'arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo, una Pasqua senza precedenti, che per la prima volta sarà vissuta da ognuno di noi nella propria casa nel rispetto delle regole di contenimento sanitario determinate dall'emergenza coronavirus.

Ma l'arcivescovo non ha voluto far mancare la sua vicinanza, le sue parole di conforto e la sua benedizione ai siracusani.