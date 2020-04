Siracusa, agnello scuoiato ritrovato vicino a sacchi della spazzatura

E' stato ritrovato, dal personale della Tekra, un agnello scuoiato abbandonato accanto a grossi sacchi neri di spazzatura in traversa Muragliamele, tra Siracusa e Floridia.

Dell'animale non rimane che la pelle.

Una scoperta che lascia sgomento alla vigilia di una Pasqua già strana di per sè