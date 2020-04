Avola, una bambina di 10 mesi è risultata positiva al Coronavirus

E' risultata positiva al Covid 19 una bimba di Avola. A darne notizia è il sindaco Luca Cannata, a mezzo social.

La bimba è stata trasportata in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni.

Intanto sono stati avviati tutti i protocolli di sicurezza sulla famiglia della piccola.

Il sindaco, sempre a mezzo Facebook, ricorda di mantenere alta l'attenzione anche in queste giornate di Pasqua. Avola, proprio per effettuare maggiore controlli, si è dotata del drone.