Siracusa, raccolta differenziata al 35%: confermato porta a porta anche per il lunedì di Pasqua

Si attesta al 35% la raccolta differenziata nel mese di marzo a Siracusa. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica per le utenze domestiche e dell'indifferenziato per le utenze non domestiche, è stato confermato anche per il lunedì di Pasqua. Inoltre, riprenderà il servizio di verde pubblico sospeso nelle settimane scorse.