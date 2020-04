Canicattini Bagni, 12 casi di Coronavirus in una casa di riposo: tutti asintomatici

Sono in tutto 12 i casi di Coronavirus all'interno di una casa di riposo a Canicattini Bagni, di cui: 10 ospiti e 2 operatori.

Come si ricorda, nei giorni scorsi era stata data la notizia del caso di una donna anziana, ospite appunto della casa di riposo, risultata positiva al Covid 19.

Secondo quanto aveva riferito la sindaca, Marilena Miceli, la donna sarebbe stata ricoverata al reparto di Geriatria dell'Ospedale Umberto I di Siracusa già da tempo prima della pandemia.

Dimessa da qualche giorno, e tornata nella casa di risposo, aveva manifestato i primi sintomi di Coronavirus, tra cui febbre e tosse.

Preoccupata per i casi di Covid scoppiati al nosocomio aretuseo, proprio in Geriatria, la sindaca ha disposto il tampone per la donna che aveva dato risultato positivo.

La direzione aveva preso tutte le precauzioni in termini di distanziamento sociale tra gli ospiti e aveva chiuso la struttura a visite esterne, già da tempo, a salvaguardia degli altri ospiti e del personale.

L'anziana, positiva al tampone, è stata isolata e sono stati predisposti tamponi per personale e ospiti.

A circa 48 ore di distanza si sono avuti i risultati dei test. Pare che nessuno sia in gravi condizioni, ma anzi ad oggi sarebbero tutti asintomatici. I due operatori sono in quarantena in casa, mentre gli ospiti all'interno del nosocomio di Noto.

Quarantena anche per i parenti degli operatori. Nella casa di riposo rimangono solo 2 ospiti risultati negativi al tampone.

L'unica con sintomi più gravi è l'anziana, il primo caso, ricoverata nuovamente all'Umberto I di Siracusa.

Questa mattina la visita dell'Asp di Siracusa per verificare le condizioni della struttura. Disposta la sanificazione della casa di riposo