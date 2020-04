Siracusa, l’arcivescovo monsignor Pappalardo e il sindaco in visita al Cimitero

Visita e benedizione a tutti i defunti, oggi al cimitero di Siracusa, dall’arcivescovo monsignor Salvatore Pappalardo, che si è recato sul posto insieme al sindaco Francesco Italia

Il primo cittadino accettando l’offerta del signor D’aquila, ha fatto sistemare delle composizioni floreali in tutti i settori del camposanto.

"Con questa visita – ha detto il sindaco Francesco Italia – ho voluto esaudire le richieste di tanti cittadini, che in questi giorni, non possono recarsi al cimitero per portare un fiore sulla tomba dei propri cari"