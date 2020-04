Siracusa e provincia, sport in Pista ciclabile e falsità ai controlli: sanzioni

Capillari i controlli dei Carabinieri su strada nell'ambito del contenimento sanitario necessario a far fronte all'emergenza Coronavirus.

A Siracusa tante le sanzioni notificate, tra cui quella elevata ad una 58enne sorpresa a fare “jogging” lungo la pista ciclabile.

Nella vicina Villasmundo un 30enne carlentinese è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver falsamente dichiarato ai Carabinieri, che lo avevano fermato per un controllo, di essere in circolazione per recarsi sul luogo di lavoro, ma in realtà l'uomo era disoccupato. Un altro uomo è stato invece sanzionato perché, proveniente, senza motivo da un comune limitrofo.

Una visita alla fidanzata, a Priolo Gargallo, è costata una sanzione ad un ragazzo, mentre alti sono stati sorpresi per le vie della città senza valido motivo.

Passeggiate a Floridia, Ferla, Lentini, Francofonte, Augusta Portopalo di Capo Passero, Sortino, Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni, alcune anche a bordo di autovetture, e qualcuno in altro comune di appartenenza.

A Noto una donna è stata sanzionata perché trovata a bordo della sua autovettura mentre, da sola, mangiava una pizza contemplando la luna piena.

Un uomo è stato invece sanzionato perché, sorpreso per strada, si è giustificato dicendo di essere uscito per accompagnare il fratello in macelleria; ed ancora due ragazzi, proveniente dal limitrofo comune di Avola, che hanno riferito di essere stati a trovare un amico.

Poi, ad Avola due ragazzi sono stati controllati e sanzionati perché intenti a festeggiare il 18esimo compleanno di uno dei due

A Pachino due persone sono state sorprese in riva al mare mentre erano intente a pescare.

Un uomo, a Carlentini, è stato sanzionato perché era fuori dalla sua abitazione alla ricerca di un negozio di materiale edile, ed ancora un altro soggetto è stato sanzionato per essersi recato nella sua casa di campagna per lavare l’autovettura.

Un catanese è stato sanzionato perché si era recato nel comune megarese per verificare lo stato di un immobile di sua proprietà. Due soggetti sono stati invece trovati in piazza Sacro Cuore mentre intrattenevano un’accesa discussione su una panchina, un 27enne in ultimo, mentre era in sella alla sua bicicletta.

Si ricorda che le sanzioni vanno da 400 a 3mila euro.