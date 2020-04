Siracusa, la Polizia Municipale dona Uova di Pasqua a personale ospedaliero

E' stato consegnato questa mattina, dal comandante Enzo Miccoli e dal Capo servizio Polizia ambientale Romualdo Trionfante, un Uovo di Pasqua a tutto il personale medico e sanitario dell'Umberto I di Siracusa a nome di tutto il corpo della Polizia Municipale.

Un gesto simbolico di grande valenza solidale e di riconoscenza per il lavoro che tutti in Ospedale stanno portando avanti in un momento tragico come quello dell'emergenza Covid 19.