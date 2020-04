Siracusa, controlli Pasqua: la Polizia Municipale si è dotata del drone

Sono stati disposti controlli straordinari in sinergia tra tutte le forze dell’ordine in occasione delle feste Pasquali, con l'obiettivo di garantire il contenimento sanitario necessario per far fronte all'emergenza Coronavirus.

La Polizia Municipale annuncia di essersi dotata del drone per i controlli dall'alto. Da questa mattina gli spostamenti dei siracusani, le aree balneari e i luoghi tipici di assembramento per le festività primaverile, saranno monitorati più del solito.

Posti di blocco impediranno gli accessi non consentiti in tutti i comuni della provincia.