Portopalo di Capo Passero, sorpresi in due a rubare pomodori in azienda agricola: denunciati

Sarebbero responsabili di un furto di pomodori, all'interno di un'azienda agricola di Portopalo di Capo Passero, in contrada Valle Scarrozzone.

Sul posto, la Polizia di Stato di Pachino ha sorpreso due uomini, rispettivamente di 52 e di 22 anni, entrambi residenti a Noto, già conosciuti alle forze di polizia, vicino ad una serra, ed hanno trovato un’autovettura Fiat Punto con all’interno una cassetta piena di pomodori appena raccolti e, poco distante, un’altra cassetta anch’essa di pomodori. L’autovettura è stata posta sotto sequestro, insieme ad un bastone in legno trovato all’interno.

I due hanno ammesso le proprie responsabilità e sono stati denunciati per furto, ma anche sanzionati anche per non aver rispettato le norme sul contenimento sanitario. Il pomodoro è stato restituito al legittimo proprietario