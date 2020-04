Augusta, Coronavirus: dipendenti Sonatrach donano parte dello stipendio alle associazioni di volontariato

I dipendenti di Sonatrach Raffineria Italiana doneranno parte del loro stipendio di aprile alle associazioni di volontariato del territorio, impegnate nei servizi di assistenza alla popolazione durante l’emergenza Covid-19. La decisione è stata comunicata dalle RSU all’azienda, la quale a sua volta ha deciso di raddoppiare la somma risultante.

L'azienda ha già donato ad Asp e Forze dell'ordine diversi dispositivi di sicurezza personale.

“Siamo fermamente convinti – dice l’ad Rosario Pistorio - che la responsabilità sociale di un’azienda in questi momenti debba tradursi in azioni concrete per il territorio, come siamo altrettanto convinti che la solidarietà non debba avere risonanza mediatica; ci è sembrato però doveroso far conoscere una iniziativa che è stata pensata e portata avanti da tutti i dipendenti ai quali va il mio più sentito ringraziamento”