Coronavirus, secondo decesso a Rosolini: si tratta di un uomo di 78 anni. Salgono a 7 i contagi in città

E' morto nella giornata di ieri un uomo di 78 anni, di Rosolini, per Coronavirus. L'anziano era ricoverato da qualche giorno al reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Modica.

Si tratta del secondo decesso per la città di Rosolini, dopo l'eclatante caso di Calogero Rizzuto.

In tutto in città si registrano 7 casi di Covid 19. A confermare il dato il sindaco Giuseppe Incatasciato.