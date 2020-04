Siracusa, il servizio Asacom diventa didattica a distanza

Attivo dal 5 marzo, il servizio Asacom per gli studenti disabili potrebbe trasformarsi in didattica a distanza. A darne notizia è il Libero consorzio di Siracusa.

Proprio oggi, infatti, si è svolta la prima video-conferenza di valutazione.

Presenti all'incontro condotto dal Capo del V Settore (Servizio Politiche Sociali di questa Amministrazione), dott.ssa Antonella Fucile, i rappresentanti della scuola, dell'Asp, delle famiglie, delle associazioni e degli Enti datoriali delle cooperative sociali.

Il servizio Asacom a distanza è fruito da 148 studenti disabili dei 200 assistiti in presenza.