Nel Catanese, sorpresi a costruire un baracca per barbecue di Pasqua

Stavano costruendo una baracca, con rami di alberi e lenzuola, nascosta in una zona boschiva di un fondo agricolo di proprietà di un Ente benefico per realizzare un barbecue per trascorrere Pasqua e Pasquetta con degli amici. I due giovani, di 17 e 20 anni, che erano al lavoro nella frazione Pennisi di Acireale sono stati sorpresi all'opera dai carabinieri che li hanno identificati e sanzionati per violazione delle norme per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Ai militari hanno confessato "stavamo costruendo un rifugio per festeggiare la Santa Pasqua e la Pasquetta con un barbecue tra amici".