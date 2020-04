Siracusa, arrivano dalla Regione strumenti e reagenti: avviato laboratorio per i test Covid 19 all'Ospedale Umberto I

Arrivano all'Ospedale Umberto I, dalla Regione siciliana, strumentazione e reagenti di laboratorio per l’analisi dei tamponi rinofaringei per la ricerca del virus responsabile della Covid 19. A darne notizia è l'Asp di Siracusa, esprimendo gratitudine nei confronti del presidente Nello Musumeci e dell’assessore regionale della Salute Ruggero Razza.

L'avvio del laboratorio in ospedale, insieme a quello già accreditato di Avola, consentirà di aumentare sensibilmente il numero, e la refertazione, dei test eseguibili che l’Azienda ha avviato da alcuni giorni nel Centro trasfusionale dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Apparecchiature e reagenti sono in corso di consegna al Centro Trasfusionale dell’ospedale Umberto I di Siracusa che, con tale provvedimento regionale, assume anche la funzione di Stazione di Biologia molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2.