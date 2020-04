Priolo, salgono a 4 i casi di positività al covid-19

Salgono a 4 a Priolo i casi di soggetti trovati positivi al covid. Altri due sono stati accertati in queste ore.

La comunicazione arriva dal sindaco, Pippo Gianni.

Le persone risultate positive si trovano attualmente in buone condizioni di salute. Tutti i loro contatti saranno sottoposti al tampone.

Il primo cittadino è in costante contatto con le autorità sanitarie: “Ora più che mai - ha detto il Sindaco Gianni - è fondamentale rimanere a casa. Uscire solo per reale necessità, indossando sempre mascherina e guanti”.