Siracusa, coronavirus: si avvia la terapia domiciliare precoce: istituite le Unità Speciali di Continuità Assistenziale

"Curare i malati covid sin dai primi sintomi e direttamente a casa”. E’ la strategia che mette in campo l’Asp di Siracusa per potenziare le difese del sistema contro il coronavirus. Il programma sarà gestito dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) istituite dall’Azienda, due per i Distretti di Siracusa e Noto e una ciascuno per quelli di Lentini e Augusta.

Le USCA applicheranno direttamente a casa dei pazienti i piani terapeutici stilati dai medici curanti e dai pediatri.

A tal fine la Direzione sanitari ha istituito il Comitato tecnico scientifico della Terapia domiciliare precoce Covid costituito da dirigenti medici dell’Azienda e rappresentanti Simg.

"Le sperimentazioni condotte in questi giorni in Emilia - si legge nella nota - stanno dimostrando che cominciare una terapia domiciliare precoce significa modificare in una elevata percentuale di casi l’esito della malattia, migliorando la prognosi e abbassando il numero dei ricoveri, specialmente quelli critici, col vantaggio inoltre di decongestionare gli ospedali e le terapie intensive".

In Sicilia solo Ragusa la sta adottando, oltre a Siracusa.