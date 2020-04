Portopalo, nuovo contagio Covid. il paziente è ricoverato in ospedale

Nuovo contagio da coronavirus a Portopalo. Ne ha dato notizia il sindaco Gaetano Montoneri.

L'uomo è ricoverato in ospedale. Secondo quanto ha dichiarato il primo cittadino, l'uomo, dal 13 marzo è passato da diverse strutture sanitarie tra Siracusa, Avola e una struttura accreditata di Augusta per altra patologia acuta. Da quella data i parenti non hanno più avuto contatti con l'uomo.