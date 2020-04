Priolo, secondo caso positivo al coronavirus: è ricoverato ma sta bene

Secondo caso di positività al coronavirus a Priolo Gargallo. Lo ha comunicato il Sindaco, Pippo Gianni. Il primo caso si era registrato il 23 marzo scorso: la persona in questione è completamente guarita ed è stata dimessa dalla struttura ospedaliera in cui si trovava ricoverata proprio nei giorni scorsi.

Il secondo positivo si trova ricoverato in ospedale ed è in buone condizioni di salute.

Il sindaco è in costante contatto con le autorità sanitarie, che hanno già attivato tutte le misure previste. Si sta ricostruendo in particolare la rete di contatti intrattenuti nelle ultime settimane anche dai familiari e dagli amici del soggetto positivo. Tutti saranno sottoposti al tampone per contenere il contagio e non mettere a rischio l’intera comunità.

“I cittadini - ha detto il Sindaco Gianni - dovranno uscire da casa soltanto per reale necessità e recarsi al supermercato solo se davvero indispensabile e non quotidianamente, come purtroppo accade in questi giorni. Tutti dovranno indossare guanti e mascherina. I controlli saranno rigorosi e gli eventuali trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal dettato normativo. La situazione - ha tenuto a precisare il primo cittadino - è assolutamente sotto controllo, ma è fondamentale limitare le uscite solo in caso di effettiva necessità, per evitare nuovi contagi, rispettando rigorosamente i protocolli e le misure ordinate”.

