Siracusa, in distribuzione i buoni spesa per le famiglie in difficoltà

Avviata a Siracusa la consegna, alle famiglie in difficoltà, dei buoni spesa. Dopo una riunione di coordinamento con i volontari di ProtezioneCivile e la Polizia Municipale alla presenza del sindaco Francesco Italia e dell'assessore Alessandra Furnari pè stato deciso di procedere alla consegna a domicilio dei buoni per evitare qualsiasi forma di assembramento.

La consegna avverrà per quartiere ed è stata data priorità a coloro che non hanno alcuna assistenza economica.

I volontari continueranno le distribuzioni anche nelle prossime giornate.

L'entità dei primi buoni è di 100 euro.