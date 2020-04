Siracusa, Covid-19: Cafeo "Il progetto ReStart lancia la campagna “ReStiamo Comunità”

Si evolve il progetto ReStart adeguandosi ai tempi del Coronavirus.

Il progetto cambia "spostando le attività dagli incontri e i convegni fisici alle iniziative sul web, a cominciare dalla raccolta solidale di “crowdfunding” in favore di medici, infermieri e in generale personale sanitario impegnato negli ospedali di Siracusa" - spiega Giovanni Cafeo, coordinatore del movimento Res e promotore del Progetto ReStart.

È infatti già disponibile online al seguente link https://www.gofundme.com/f/restiamo-comunit la prima delle campagne di crowdfunding “ReStiamo Comunità” lanciate da Res in collaborazione con Farmacia Caruso Siracusa, AICS, Confcooperative Siracusa e CNA Siracusa, una raccolta strutturata come una sorta di “lista nozze” solidale dalla quale i cittadini hanno la possibilità di scegliere il dispositivo di sicurezza personale da donare al personale sanitario siracusano, oggi in prima linea contro il Covid.

Inoltre, già a partire dal prossimo martedì 14 aprile si alterneranno online, dalla pagina Facebook ufficiale di Res, due format innovativi: “Covid-19: lo stato dei fatti” e “Ripensiamo il Futuro”. Il primo, dal taglio più tecnico, sarà incentrato sull’analisi dei provvedimenti e delle proposte messe in campo per affrontare nell’immediato l’emergenza mentre il secondo, previsto il venerdì, sarà dedicato a quella che è già stata ribattezzata “fase 2”, ovvero alla prospettiva di convivenza post-emergenza con il virus che inevitabilmente stravolgerà per lungo tempo il nostro stile di vita.