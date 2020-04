Siracusa, 168° anniversario della fondazione della Polizia di Stato in Questura

Anche a Siracusa si è tenuta questa mattina una sobria cerimonia per celebrare il 168° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Il Prefetto, Giusi Scaduto e il Questore, Gabriella Ioppolo, hanno deposto una corona di alloro davanti la Stele ai Caduti della Polizia di Stato, posta all’ingresso della Questura aretusea.

E' stato evidenziato l'importante il contributo al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica che la Polizia ha assicurato in questa provincia. Ringraziamenti sono stati rivolti al Prefetto "per il sapiente ruolo di guida svolto, sin dal suo insediamento, nella conduzione equilibrata di tutte le problematiche che affliggono questo territorio, soprattutto in questa emergenza storica". Ringraziamenti anche al sindaco di Siracusa e a tutti i sindaci della provincia "per lo spirito di servizio e di collaborazione che sta animando la loro azione istituzionale, per il perseguimento condiviso della tutela della salute pubblica" e ai vertici dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, e alle forze di Polizia locali, "per l’impegno e la condivisione che hanno da sempre contraddistinto il lavoro sin qui svolto per il raggiungimento dei comuni obiettivi". Dal Questore, inoltre, il ringraziamento "a tutti i poliziotti che, con instancabile dedizione, anche in questo periodo di emergenza, senza sosta, assicurano quotidianamente il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione epidemica del Coronavirus-19, nel convincimento della fondamentale importanza della tutela del prevalente interesse della salute pubblica". Un pensiero di gratitudine anche alle famiglie degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, coinvolte inevitabilmente nelle difficoltà quotidiane dei propri familiari.