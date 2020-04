Siracusa, inseguimento in viale Teracati: denunciato 35enne

Non si sarebbe fermato ad un posto di blocco in viale Teracati, a Siracusa, ed è stato inseguito dalla Polizia di Stato. Durante le fasi di inseguimento l'uomo avrebbe speronato con la sua autovettura, una Fiat 500 bianca, l’autovettura di servizio. Infine, rintracciato e bloccato in Via Paternò, il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Si tratta di M.G., siracusano di 35 anni, già conosciuto alle forze di polizia.

Inoltre, la Polizia di Stato di Siracusa ha sanzionato un minore di 17 anni per aver violato le prescrizioni sul contenimento sanitario e per non essersi fermato ad un posto di controllo.