Siracusa, in possesso di marijuana e hashish: 47enne ai domiciliari

E' finito agli arresti domiciliari un 47enne di Siracusa trovato in possesso di marijuana e hashish.

Si tratta di Alan Modica, 47 anni. L'uomo è stato controllato mentre, alla guida della sua autovettura, si aggirava per le vie cittadine senza un giustificato motivo. I Carabinieri, durante il controllo hanno avvertito un forte odore di marijuana e lo hanno sottoposto a perquisizione personale: nella tasca dei suoi pantaloni hanno rinvenuto una busta di cellophane con circa 50 grammi di marijuana. La perquisizione è stata quindi estesa anche nella sua abitazione, dove sono stati rinvenuti ulteriori 26 dosi di hashish e materiale per il confezionamento.

Modica è stato anche sanzionato per il mancato rispetto le norme previste dai delle norme di contenimento sanitario.

L’udienza di convalida dell’arresto è stata svolta in videoconferenza presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa.